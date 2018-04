El rapapolvo de Paula Gonu a una seguidora por hacerle bullying a otra

Paula Gonu ha querido volver a dejar clara su postura respecto del bullying. La influencer catalana estaba haciendo un directo en Instagram cuando le informaron de un vídeo de una chica a la que le acosaban. Teniendo en cuenta los miles de seguidores que tiene Paula, no es de extrañar que ambas fueran seguidoras suyas.

Por eso Paula ha querido enviar un mensaje a la acosadora: "No quiero nombrar a nadie, pero como me sigues, quizás estás viendo esto. Te quiero decir algo: por favor, deja de hacer eso, arrepiéntete, pide perdón y sé consciente de todo el daño que le haces a una persona".

Además de culpabilizar a la acosadora, Paula también ha querido dejar claro que parte del problema está en el círculo de las personas que acosan que no hacen nada para evitarlo: "Aléjate de esas personas que, viendo que haces eso, te ríen las gracias. No sois mejores que nadie, al contrario, dejáis de ser personas cuando hacéis eso".

Por su puesto, Paula no se ha olvidado de la víctima a la que ha querido mandar un mensaje de apoyo: "Si me estás viendo, te digo que no te lo quedes para ti sola, tienes que decírselo a tus padres, a tus profesores, a quien te dé la gana, pero que no te dé vergüenza".

Paula ha terminado su directo pidiéndole a todos sus seguidores que no alimenten el bullying, y que no insulten a la agresora porque para ella es perder el tiempo.