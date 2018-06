La prensa 'planta cara' a Paula Echevarría

Paula Echevarría acudía este jueves a una fiesta organizada por Pantene, organizado en la terraza del Hotel Emperador de Madrid con motivo de la llegada del verano, como imagen de la marca.

Pero el evento no salió como se esperaba… Y es que los medios convocados decidieron irse antes de la actriz de 'Velvet' pasase por el photocall. Tal y como relatan medios como Look o Semana, después de esperar más de una hora y tras ver que Paula no aparecía decidieron abandonar el evento.

Un acto promocional al que también acudieron otras famosas como Dulceida o Laura Escanes.

¿Se pronunciará la ex de David Bustamante tras esta polémica?