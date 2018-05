Las palabras de Aitana que confirmarían su relación con Cepeda

Aitana y Cepeda se han convertido en el centro de todas las miradas desde que la catalana rompiera con su novio Vicente. Y es que desde la Academia se hicieron tan tan amigos que todo el mundo está esperando a que su relación vaya a más.

Mientras tanto ellos siguen con su gira de conciertos que les ha llevado hasta Las Palmas de Gran Canaria. Allí volvieron a hacer gala de su desparpajo sobre el escenario, pero hubo un momentazo que no pasó desapercibido para sus seguidores durante la presentación de Cepeda por parte de Aitana antes de cantar suya mítico 'No puedo vivir sin ti'.

"Me hace mucha ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora. Esto no se planea y las cosas no se planean, así que no sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar en la vida. Tras esta reflexión me gustaría que saliera Luis", declaró Aitana. Unas palabras en las que muchos han visto la confirmación de que entre ellos hay algo más que una bonita amistad.