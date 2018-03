El nuevo trabajo de Aitana en el mundo de la moda

El fenómeno de 'Operación Triunfo' ha llegado hasta el grupo Inditex. Aitana, la segunda finalista del concurso, será la nueva imagen de la firma Stradivarius para su campaña de primavera-verano a partir de abril.

El día 3 de ese mes, la cantante conocerá a los ganadores de un concurso que la marca ha organizado a través de Instagram. La marca ha utilizado el tirón que tiene Aitana en redes sociales para presentar su nueva colección.

Lo sorprendente de esta noticia es que el grupo Inditex se caracteriza por no utilizar rostros famosos para sus campañas. De hecho, Inditex es un paradigma para el mundo publicitario por no utilizar publicidad tradicional. Hasta ahora, no había habido ninguna embajadora de la marca, por lo que para Aitana tiene que ser todo un privilegio.

Según ha podido saber Vanitatis, la duración de la campaña durará al menos hasta el final del verano, y se ampliará según funcione lo que ellos mismos han calificado como "experimento".