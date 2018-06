El mensaje de Amaia Salamanca tras cumplir el reto que no había podido llevar a cabo por sus tres embarazos

Durante su última visita a 'El Hormiguero', Amaia Salamanca le confesaba a Pablo Motos que tenía en mente cumplir un reto que llevaba mucho tiempo queriendo realizar pero que por sus tres embarazos no ha podido llevar a cabo: "Me lo proponía, pero siempre me quedaba embarazada".

La famosa actriz de series como 'Tiempos de guerra' quería participar en un triatlón y por fin ha podido cumplir su sueño.

Amaia compartía esta feliz noticia con todos sus seguidores publicando varias instantáneas tomadas el día de la carrera junto a un sentido mensaje: "Después de mucho sufrimiento…", así comienza el mensaje que la actriz ha escrito a través de sus redes sociales.