Laura Escanes desvela su problema de salud para el que no encuentran solución

Hace unos días Laura Escanes tenía que suspender una firma de libros en Valencia por motivos de salud: "Lamentándolo mucho (estoy llorando de la rabia y dolor) por un tema de salud y médicos no puedo asistir a la firma de mañana en Valencia. La firma queda pospuesta hasta nueva fecha. Cuando lo sepa os aviso, pero será pronto!!! Tengo muchas ganas de veros y achucharos. Os quiero mucho", anunciaba entonces.

Tras esta noticia muchos fueron los seguidores de Laura que se preocuparon por su de salud. Unos problemas que ya ha revelado a través de Instagram Stories donde explica la causa, al parecer unas llagas en la boca: "Ya estoy muuuuuuucho mejor. Para los que me preguntáis... me salieron unas cuentas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua", empieza diciendo.

Para continuar comentando: "Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico".

Esta es una dolencia que la mujer de Risto Mejide lleva padeciendo desde hace tiempo y por el momento no han encontrado una solución: "Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... ningún medicamento me ayuda ni me sirve".

Para terminar revelando: "Mañana tengo analíticas para saber la causa. Ojalá den con la solución prontito". Unas pruebas que ya se ha hecho: "Analíticas hechas. Gracias por todos los mensajitos! Hoy os cuento cosas que ya puedo hablar por fin", volvía a publicar por Instagram Stories a la vez que daba las gracias a sus fans.