Kiko Rivera da la cara por Jota Peleteiro y Jessica Bueno

Jessica Bueno publicaba unas bonitas palabras dedicas a Jota Peleteiro por el Día del Padre: “El rey de nuestra casa. Te queremos mucho. No pude encontrar un mejor ejemplo a seguir para mis cachorros”.

A este comentario le siguieron muchos halagos, pero también muchas críticas, a lo que la modelo sevillana respondió: "Dios mío, no empecéis. ¡Qué pereza! No busquéis donde no hay nada. Una cosa no quita la otra. Es muy importante que nuestro hijo obtenga grandes valores de su familia entera (las dos) y lo que he dicho creo que es de agradecer y no de criticar. Elimino los comentarios porque no voy a dejar que ensuciéis algo sin razón. Me siento orgullosa y tranquila de que mi hijo tenga otro gran referente para él cerca de su padre”.

Pero Kiko Rivera ha querido calmar los ánimos y lanzar un mensaje a su favor: “Preciosa foto. Me alegra ver a mi hijo feliz. Gracias, Jota”, escribía el Dj. Y es que la expareja ha decidido limar asperezas y mantener la cordialidad por el bien de su hijo Francisco, que actualmente vive en Birgmingham junto a su madre y el futbolista.