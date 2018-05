Javier Calvo sufre una agresión en Lisboa tras la final de Eurovisión

Este fin de semana se ha celebrado el esperado Festival de Eurovisión donde, por fin, pudimos ver la actuación de Amaia y Alfred con el tema 'Tu canción'. Finalmente España no tuvo la acogida que esperábamos pues quedaron en el puesto número 23, aunque nuestra pareja de representantes estuvieron maravillosos sobre el escenario del Altice Arena.

Junto a ellos viajaron hasta Lisboa muchos de sus compañeros como Noemi Galera, Aitana, Manu Guix o 'los Javis'. Todos vivieron el festival desde dentro del recinto, tal y como hemos visto en sus redes sociales.

Uno de los más activos de la noche en redes fue Javier Calvo quien colgó varios vídeos en Instagram Stories de algunos momentos más señalados de la gala. Aunque, finalmente la noche no acabó muy bien para el actor quien ha comentado a través de Twitter que sufrió una agresión en Lisboa.

"Anoche me pegó un puñetazo en toda la cara un señor de Lisboa. Por si me veis hinchadito. Ella que no puede tener una noche sin titulares", comenta en el tuit. Para después, algunos usuarios de Twitter corroborar la historia añadiendo que tenía la nariz sangrando tras el golpe: "Acabo de ver a Javier Calvo peleándose, con la nariz toda sangrienta", cita el tuit de este usuario.