El inesperado anuncio de El Rubius que ha sorprendido a sus seguidores

El Rubius ha dejado a su millones de seguidores sorprendidos con un sorprendente anuncio. Y es que el joven youtuber no pasa por un buen momento personal y ha decidido hacer un parón, por lo que durante una temporada dejará de hacer vídeos, tal y como él mismo ha anunciado en “un vídeo serio”.

“Soy una montaña rusa de emociones y tengo rachas buenas y rachas malas, como todos los seres humanos”, ha comenzado explicando, y continua: “No me estoy encontrando muy bien, me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos, hacer directos como he hecho siempre”.

Según él mismo comenta, tanta presión por hacer las cosas bien le está pasando factura: “Cada vez me pongo más nervioso, cada vez me cuesta más y me dan bajones. He tenido que acabar algunos directos súper pronto porque notaba que me desmayaba. Y es por la ansiedad y los nervios por intentar dar la mejor versión de mí”.

Afirma que ha ido al médico y que este ha sido el que le ha recomendado que debe de darse un tiempo de descanso: “Me lleva pasando el último año, cada vez ha ido a más. Fui al médico y me dijo que me iba a hacer unas pruebas y me dijo que tenía estrés y ansiedad. Lo que me hace falta es irme una temporada, desconectar un poco. Llevo siete años sin parar”.

Por el momento, desaparecerá unos meses de Youtube, “no creo que vaya a subir muchos vídeos”, y asegura que este verano se enfocará en su otra gran pasión: el anime Virtual Hero. Termina el vídeo dando las gracias a sus fans por la cantidad de mensajes y regalos que recibe, y estos, pese a que la noticia les apena, han mostrado su comprensión puesto que ya notaban que necesitaba un descanso.