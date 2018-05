La inesperada foto de David Bustamante en el día de su Primera Comunión

¡Cómo nos gustan los tesoros que se descubren gracias a las redes sociales! Recientemente el ilustrador y fotógrafo 'Abe The Ape' sorprendía a los seguidores de Instagram compartiendo un Stories donde publicaba una foto sorprendente y hasta ahora nunca vista: una imagen del día en el que David Bustamante hizo su Primera Comunión.

"Nos vamos de Comuñón #SíesÉl", escribía sobre la imagen 'Abe The Ape'… Rápidamente los usuarios de las redes no tardaban en reconocer que el protagonista de la foto no era otro que el ex de Paula Echevarría, David Bustamante.