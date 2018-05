Las indirectas que llevan a pensar que Andrea Duro y Chicharito han roto

Andrea Duro y Chicharito podrían haber puesto punto y final a su relación. De hecho, parece ser que la actriz dejó de seguir en Instagram al futbolista hace cosa de una semana.

Y no sólo eso, sino que Andrea además se ha dedicado a publicar distintos mensajes relacionados con el desamor y que parecen ser una clara indirecta al mexicano: “Cuando me dijo que las trae muertas a todas, en seguida me di cuenta que hablaba de su neuronas”.

Aunque ninguno de ellos ha borrado sus fotos juntos en sus respectivas redes sociales, sí es cierto que desde el pasado 22 de abril no han vuelto a publicar nada de ellos dos, algo que hacen muy a menudo.

De hecho, una de las últimas fotos de Andrea publicadas en Instagram es junto a un cuadro de la casa de Chicharito, junto al que escribe: “Resiliencia”, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas.