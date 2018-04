Esto es lo que tiene que decir Laura Escanes a los que creen que no ha escrito su libro

Laura Escanes está harta de que se le juzgue constantemente. Sabe que su nueva faceta de escritora está llena de prejuicios y son muchos los que creen que no ha sido ella la que ha escrito su nuevo libro.

‘Piel de letra’ es el título de su obra, cuya portada ya hemos podido ver a través de su redes sociales, y que ya ha recibido comentarios negativos, aun cuando todavía no ha salido a la luz ya que hasta el próximo 12 de abril no estará a la venta.

Pero la influencer no se ha callado ante aquellos que la han criticado. Especialmente, ha habido un comentario que Laura ha querido contestar directamente: "A veces pasa. Es verdad, yo también me lo pregunto. El porqué te sigo. Quizá por morbo. Y porque a veces me apetece ver estupideces. Que escribas tú un libro con el pavo que tienes encima. Sólo espero que tu marido al que la escritura no se le da nada mal haya sido tu negro".

Su respuesta ha sido contundente: "Hola querida. Ojalá dejes los racismos de tu última frase atrás y dejes de tener prejuicios. Ánimo. Y sí, lo he escrito solita. Por lo menos no suelto las lindezas que escribes tú en un párrafo".