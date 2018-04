Esto es lo que tiene que decir Irene Junquera sobre su relación con Pablo Puyol

Irene Junquera no quiso perderse la presentación de ‘Piel de letra’, el nuevo libro de su gran amiga Laura Escanes. La periodista no pudo evitar convertirse en el foco de atención, después de que saliera a la luz su supuesta relación con el actor Pablo Puyol.

La periodista ha sido clara al respecto: “Pablo y yo somos amigos desde hace tiempo, vais a ver miles de fotos seguro porque somos amigos desde hace tiempo, pero enamorada... No he hablado nunca y no lo voy a hacer ahora”.

Además, Irene contó que se conocieron ya que se mueven por el mismo ambiente de trabajo y tienen amigos en común, pero dejó claro que era tan sólo un amigo “como tengo mil”. Y no pudo resistirse a contar cómo se había tomado la noticia de su noviazgo: “Le llamé y le dije: ‘¡Que tengo novio y no me he enterado!’. Nos reímos y no hay nada que ocultar”.

Eso sí, tampoco descarta lo que entre ellos pueda pasar en un futuro: “Bueno, preguntadme dentro de un año si de la amistad ha surgido algo más”. Lo que está claro es que últimamente han coincidido y mucho durante sus viajes, tal y como se ha dejado ver a través de las redes sociales. Guadalajara, Málaga e Ibiza han sido sus destinos, y la propia Junquera ha confesado a sus seguidores que se ha enganchado a ‘Un paso adelante’, la serie que dio fama a Puyol.