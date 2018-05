Esto es lo que Ares Teixidó tiene que decir sobre la nueva relación de David Bustamante

Hace tan solo una semana saltaba la noticia de que Ares Teixidó y David Bustamante podían haber vuelto a retomar su relación, pero tras la publicación de unas fotografías del cantante con otra mujer queda descartada la relación entre la presentadora y David.

En unas declaraciones para la revista Diez Minutos la presentadora ha bromeado sobre su estado civil con estas palabras: "Estoy soltera y entera". Lo que no se sabe es qué opina Ares de la nueva chica con la que relacionan a David Bustamante y que podría haber conocido gracias a su buen amigo Poty.

Es más, la misma publicación recoge sus declaraciones más recientes respecto al cantante hace tan sólo unos días cuando, aunque no había salido a la luz, Bustamante ya habría comenzado su relación con Yana Olina, su compañera de baile en el talent show en el que ahora participa, pero en las que no quería hablar sobre si habían vuelto a retomar el contacto: "No quiero hablar porque no entiendo que alguien me pregunte si me acuesto o no con alguien".