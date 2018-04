El emocionante encuentro de Ana Fernández con Britney Spears

Ana Fernández y Ana Polvorosa volaron hasta Bervely Hills para asistir a los GLAAD Media Awards 2018, los galardones que mejor representan al colectivo LGTB en los medios de comunicación. Un evento al que ambas no podían faltar por la relación que ambas actrices mantienen en ‘Las chicas del cable’.

Fernández asistió con un vestido negro con transparencias mientras que Polvorosa optó por un vestido en nude. Guapísimas, no se perdieron todo lo que aconteció durante la gala pero, sin duda alguna, el momentazo fue cuando Britney Spears salió al escenario.

Una muy emocionada Ana Fernández no podía dar crédito a estar viendo en vivo y en directo a una de sus ídolos de la adolescencia, y así lo hizo ver a través de las redes sociales donde publicó una foto en la que se podía ver sobre el escenario a Brit mientras Ana escribía: “Mi móvil se desvanece de los nervios. Baby one more time #glaadawards2018”.