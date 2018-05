David Bustamante hace una llamada de advertencia a Miguel Torres

David Bustamante es ahora el centro de todas las miradas desde que la revista Hola sacara a la luz su relación con su compañera de baile Yana Olina con la que participa en un talent show. Pero eso no quita que el cantante esté pendiente de otras cosas como de su hija Daniella, lo más importante de su vida.

De ahí que, según ha contado la periodista Laura Fa, el cantante haya decidido hacer una llamada de advertencia a Miguel Torres, ya que no le han gustado nada de nada las fotos que ha visto en las revistas en las que aparece el futbolista junto a Paula Echevarría y Daniella paseando por Málaga en plan ‘happy familiy’.

“A Bustamante no le gustan esas fotos”, ha dicho Laura Fa, y parece ser que el cántabro ha advertido a la pareja de su exmujer de que no quiere que esas imágenes se vuelvan a repetir. Eso sí, ha extrañado que David se pusiera en contacto con Torres y no con Paula, aunque según la colaboradora Gema López: “A lo mejor es una manera de marcar territorio y transmitir algo así como te has quedado con una parte de mi vida, pero no te vas a llevar más”.