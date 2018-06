El conmovedor mensaje de Pelayo Díaz en el primer aniversario de la muerte de David Delfín

El 3 de junio de 2017 fallecía el diseñador David Delfín a los 46 años tras luchar contra el cáncer. Una pérdida muy dolorosa para todos sus seres queridos y que dejó huérfana a una parte muy importante de la industria de la moda.

Muchos fueron los rostros conocidos que lloraron su muerte y que siguen recordándolo día tras día. Entre ellos está el estilista Pelayo Díaz, quien compartió con David una preciosa historia de amor que el estilista nunca olvidará.

Así, debido a esta fecha tan marcada, Pelayo ha querido escribir un precioso mensaje en su cuenta de Instagram dedicado al modisto: "Sigues aquí. En cada cerámica bonita, en cada ola del mar, en cada reflejo del sol, en cada mueble de colores, en cada lana, en cada sonrisa, en cada diastema, en cada cremallera de arandela. En cada gesto amable, en cada triunfo, en cada oportunidad. Nunca nos dejaste ni nunca lo harás. Estás más aquí que nunca David. Porque cada día decimos tu nombre mil veces", empieza diciendo.

Para continuar hablando de su historia de amor y lo importante que fue David en su vida: "Andy me pregunta por ti en cada ocasión que puede y me acaricia y sonríe al ver lo mucho que nos quisimos. Y entonces vuelvo a entender que fuimos afortunados de estar en tu vida. De hacer un trozo de camino juntos. Gracias David, quizá no te lo dijimos a tiempo pero tú cambiaste el mundo, nos cambiaste a todos. Espéranos al otro lado del camino, hay muchas cosas que te quiero contar 💘 #davidelfinforever".

Un emotivo texto que ha publicado junto a una imagen en la que aparece un tatuaje que tiene Pelayo dedicado a Delfín.