Aurah Ruiz sale de nuevo en su defensa tras ser acusada de despilfarrar el dinero de Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz ha convertido su cuenta de Instagram en su mejor plataforma para manifestarse durante la dura batalla que está protagonizando junto al padre de su hijo enfermo, el jugador de fútbol Jesé Rodríguez, desde hace ya muchos meses.

Aurah ha utilizado nuevamente sus redes sociales para desmentir las últimas informaciones que se han vertido sobre ella. La joven televisiva ha sido acusada de haberse gastado unos 6.000 euros semanales durante el tiempo que vivió junto a Jesé en París.

"Se me acusa de que yo gastaba de su tarjeta que tenía un límite de 6.000 euros. Cuando salió esa noticia, hablé con Jesé para que lo desmintiese. Yo no tenía acceso a la tarjeta. Nunca fui de compras en París. Confié en él y confié en que había hecho algo. Pero creo que le benefició para quedar bien o atraer más mujeres. En toda mi estancia, solo fuimos una vez. Él, yo y sus amigos. Y la cantidad de ropa se la compró él. A mí me compró unos zapatos y a sus amigos también. Recibieron regalos todos", explica Aurah a través de Instagram. Además, añade: "Se me acusa de haber gastado 6.000 euros semanales. No lo he hecho. Nunca he tenido acceso a las tarjetas de Jesé. Soy una persona normal, que viste normal, como cualquier otra chicas".