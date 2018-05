Aurah Ruiz acusa a Jesé Rodríguez de pagarle una operación de pecho a su ex, Melody Santana

Aurah Ruiz está en pie de guerra. Desde que Jesé Rodríguez anunciara su ruptura a través de un comunicado, la canaria no ha dejado de tirarle en cara lo mal padre que es con Nyan, el hijo que la pareja tiene en común, y lo mucho que se ha desentendido de este pese a que está enfermo.

Finalmente, tras muchas acusaciones a través de las redes sociales donde Aurah atacaba constantemente a Jesé por desentenderse de su pequeño, este ha acabado por demandarla. Pero lejos de que esto haya parado los pies a Aurah, ella sigue usando sus redes para atarcarle.

Los mensajes de Aurah Ruiz | Instagram Stories

En esta ocasión, la televisiva morena ha dicho alto y claro en sus redes que Jesé se ha gastado el dinero en pagar una operación de pecho, aunque no especifica a quien. Eso sí, deja claro que el jugador tiene dinero para “tetas” pero no para su hijo, es más, señala el hecho de que haya acompañado a esa persona al hospital para la intervención, mientras que a su hijo apenas si ha ido a verle.

Pera rematar todo este desencuentro, ha sido la exnovia de Jesé y madre de sus dos hijos mayores, Melody Santana, la que se ha sentido directamente atacada y no ha dudado en usar también sus redes sociales para desmentir lo dicho por Aurah. De esta manera Melody ha publicado un pantallazo de la petición de un préstamo de dinero valorado en más de 7.000 euros, y ha escrito: “A mí nadie me paga nada, yo no me vendo”.