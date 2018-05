Asier Etxeandia recuerda los momentos más duros de su infancia tras sufrir bullying

Asier Etxeandia ha hablado para el medio 'Icon' en una entrevista donde abre un poquito su corazón para hablar de la difícil experiencia del bullying. Acoso escolar que el actor vivió en primera persona cuando era pequeño.

"Me esperaban los niños para pegarme. Sufrí bullying, no solamente por parte de los compañeros, también de los profesores", comenta al respecto.

El vasco describe este periodo como "un infierno" a la vez que recuerda que no pudo aprobar nunca: "No estudiaba, no me interesaba lo que me decían ni cómo me lo decían. Era un fracaso de niño, lo único que me salvó era soñar con que algún día sería artista".

Y es que, fue la música la que lo salvó, apunta él mismo revelando que siempre tuvo claro que iba a ser artista: "Soñaba con que los niños que me pegaban acabaran bailando lo que yo cantara. Esa era mi revancha".

Ahora ha superado estas traumáticas experiencias aunque considera que quien ha sufrido este tipo de acoso siempre lo recuerda: "La persona que ha sido acosada, ninguneada, explotada o abusada, por mucho que se cure, siempre hay algo que va a estar ahí. Pero yo creo fervientemente en el poder de transformación".

Por último, intenta ver el lado positivo de todo esto y termina diciendo: "Ahora estoy súper contento de que me hayan zurrado en el colegio, porque me ha sacado unos cojones más grandes que la cabeza".

Asier tiene muchos y grandes proyectos entre manos, como el disco que va a sacar o el rodaje de la próxima película de Pedro Almodóvar.