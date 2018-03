Las apuestas por quién serán los padrinos del hijo de Cayetano Rivera y Eva González

Eva González y Cayetano Rivera están viviendo en una nube desde que el pasado 4 de marzo se convirtieran en padres de su primer hijo. El niño, que al igual que su padre se llama Cayetano, es un bebé muy esperado por la familia. Entre los familiares que con más ilusión ha recibido al niño, está su tío Francisco Rivera, sobre el que se rumoreaba que iba a ser el padrino del niño.

Ante estas especulaciones, Francisco ha salido del paso y ha negado los rumores. El diestro hablaba para Corazón y confirmaba que él no va a ser su padrino, pero que es su tío y por tanto tiene un gran papel en la vida de su sobrino: "No voy a ser su padrino, porque para algo soy su tío, y creo que no es poco".

Tras saberse que Francisco no será el padrino, se abren las apuestas. ¿Será Kiko Rivera el padrino del pequeño Cayetano? o ¿le darán un papel importante en la familia a Julián Contreras Jr.? Solo el tiempo lo dirá...