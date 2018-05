El aplaudido hilo de Twitter que 'La vecina rubia' ha publicado por el Día de la Madre

Cada primer domingo del mes de mayo se celebra el Día de la Madre, y aunque todos los días deberíamos decir a nuestras progenitoras lo mucho que las queremos, es en esta fecha cuando todas las redes sociales se llenan de bonitas felicitaciones hacia nuestras mamás.

En esta ocasión la popular tuitera 'La vecina rubia' ha sorprendido a todos sus seguidores con un hilo con el que se ha salido de la norma. Con el particular lenguaje que le caracteriza y esa manera de contar historias, la influencer ha utilizado este publicación a modo de diario y ha sido muy aplaudido.

"Querido diario:De las madres aprendemos muchas cosas. La gran lección que me llevé cuando me fui de casa fue que si tiendes bien, planchas la mitad", empieza diciendo para seguir:

"También aprendí que decir que estás piripi queda mucho más fino y elegante, que el color rosa pega con todo desde que tienes medio segundo de vida y que no importa cuántas veces llames por teléfono al día cuando estás lejos, porque nunca serán suficientes.

Mi madre tenía mucha paciencia conmigo cuando de pequeña me ponía sus zapatos de tacón, todo su maquillaje y cuando me encontraba todo, incluso las llamadas perdidas que me hacían los chicos.

También de ella se me quedó grabada la frase de «Bébetelo rápido, que se le van las vitaminas», pero ya os digo que para el vino no es un buen consejo

Tu madre te enseña a ser responsable, educada, trabajadora, a que tengas ilusiones en la vida y que luches siempre por cumplirlas y que si esas ilusiones son bonitas, te quedarán preciosas.

Ahora que mis amigas empiezan a ser madres vivo con el miedo de poner en el chat de grupo de amigas algo de mi pelazo y que me contesten: «Ni pelazo ni pelaza».

Hoy le he llevado flores a mi madre, porque siempre se las regalaba mi padre, pero él ahora está en el arcoíris de los padres y allí no llega Interflora de momento.

Desde aquí quiero felicitar a las que tenéis mamis en el arcoíris de las madres y que estarán todo el día diciéndoles a los ángeles –que serán como los hombres de los anuncios de perfumes en Navidad– que se pongan una chaqueta por si refresca.

Mi madre no sabe cuántos años tengo, así que siempre que voy a verla le pregunto cuántos años cumplo este año. Si me dice diez años menos de los que tengo, sé que ese día he acertado con el maquillaje.

Y al final siempre nos reímos juntas, porque aunque ella no recuerde muchas cosas, nunca jamás se ha olvidado de sonreír, hasta en los peores momentos. Es el mayor ejemplo para mí.

Me gusta ser rubia, pero a veces es difícil.

Voy a escribir al chico que me gusta. Dentro de poco es su cumpleaños y me ha preguntado una amiga que si le voy a comprar algo y le he dicho que no sabía que además de ser tan guapo vendiese cosas."