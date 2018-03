Angy Fernández, acusada de comprar seguidores en Instagram

Angy Fernández ha sido acusada de comprar seguidores en Instagram. La actriz y cantante ha querido salir al paso de las críticas que señalan la poca interacción que tiene en sus publicaciones para los más de 260.000 followers que tiene en la red social.

Ella misma también se cuestiona el hecho de los pocos 'me gustas': "No he comprado seguidores, y es cierto que tengo pocos en comparación al número de seguidores. Y me he preguntado el por qué (...) Depende de lo que suba tiene más likes. Y últimamente estoy subiendo lo que me apetece, y no "triunfa".

Angy también señala su preocupación por el tema, especialmente porque a la gente le rayen este tipo de cosas: "Me raya un poco la importancia de eso. Que esto importe a la gente y me preocupe a mí". Pero acaba diciendo: "Voy a dormir queridos. Hay cosas en la vida que me importan más, sólo que esto me joroba que me preocupe a veces".