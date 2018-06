La relación que mantiene Georgina Rodríguez con las WAGs del Real Madrid

Durante el último tiempo mucho se ha rumoreado sobre si Georgina Rodríguez está embarazada, sobre si se casará o no finalmente con Cristiano Ronaldo, sobre cuál es la relación que mantiene con la madre de CR7 o cómo se lleva realmente con las otras WAGs del Real Madrid.

Durante la última entrevista que ha concedido a ¡Hola!, Georgina ha querido aclarar algunos de estos rumores.

Además de aclarar que la relación con las otras WAGs del Real Madrid es mejor de lo que muchos se creen: "Esto no es cierto en absoluto. Me invitaron a ir con ellas en Kiev y me hubiera encantado compartirlo con todas, pero quise quedarme con Cristianito, mi hermana, otros familiares y amigos íntimos. El tiempo que estuvimos fue tan corto que no quise separarme del niño, sobre todo, pero encantada de que cuenten conmigo".

Georgina también se ha pronunciado y ha hablado cómo se lleva con su futura suegra, Dolores Aveiro: "Se hablan tantas cosas... Pero te diré que yo a Dolores la respeto como madre de mi pareja y abuela de mis hijos que es".