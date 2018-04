Jesé Rodríguez intenta un acercamiento con Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz han protagonizado todo tipo de broncas desde que rompieran su relación. La última fue cuando el futbolista consiguió un permiso para ir a ver al hijo que tienen en común, Nyan, al hospital en Madrid, pero la cosa no acabó nada bien porque iba acompañado por dos extraños a los que la canaria impidió el paso, por lo que tuvo que intervenir hasta la seguridad del centro médico.

Ahora Jesé ha publicado una imagen en la que se puede ver la manita del pequeño señalando el tatuaje que comparte con Aurah, por lo que esta no ha tardado en mandarle un claro mensaje: “Me pregunto por qué te señalas el tattoo que nos hicimos juntos cuando nos conocimos (en París) sabiendo lo que significa para nosotros”.

¿Está Jesé intentando acercar posturas con su ex? Con los altibajos que ha sufrido constantemente la pareja a lo largo de su relación, no nos extrañaría nada. Además, que enterraran el hacha de guerra sería lo mejor que podría pasarle a su hijo, que no ha abandonado el hospital desde que nació.