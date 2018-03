La desesperación de Jesé Rodríguez ante el estado de salud de su hijo Nyan

Jesé Rodríguez está pasando por un duro momento ante el estado de salud de su hijo Nyan, a lo que hay que sumar los continuos reproches de su expareja y madre del pequeño, Aurah Ruiz, quien pone en tela juicio su preocupación por él.

Y es que en estos días la salud de Nyan ha empeorado, por lo que el futbolista ha querido dejar claro en sus redes sociales lo muy preocupado que está por su hijo publicando unas sentidas palabras junto a una imagen en la que aparece abrazado a la mantita del bebé, que no ha salido del hospital desde que nació hace nueve meses.

"Oliéndote, pensándote y esperándote en una de las operaciones que te has tenido que someter, mi bebé Nyan, no solté esa manta...la que te puse esa noche antes de dormir, y no la solté hasta que te vi después. Ojalá pudiera estar todo lo que me gustaría estar contigo, no hay ni un segundo, ni un minuto, ni horas ni días en que no te piense y te eche tanto de menos”, ha escrito Jesé.

Y ha añadido: “Todo va a salir bien, y cuando esto acabe y crezcas, comprenderás muchas cosas que ahora no comprendes y conocerás poco a poco quienes son tus padres cuando tengas uso de razón. La conexión que tenemos tú y yo jamás NADIE la romperá TE AMO MUCHÍSIMO bebe NYAN".