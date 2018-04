Las declaraciones de Georgina Rodríguez que han enfadado a muchos

Georgina Rodríguez ha concedido una entrevista para la publicación XL Semanal con la que se ha generado bastante polémica. Un amplio reportaje donde la pareja de Cristiano Ronaldo se muestra más sincera que nunca.

Como la propia Georgina confiesa en la entrevista, es una mujer muy echada para adelante, y parece que también, no tiene pelos en la lengua. Y es que Georgina ha hecho unas declaraciones sobre la ciudad donde se crió, Jaca Huesca, que parece que haber sentado muy bien a los vecinos de dicha ciudad.

"A los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer", estas son las declaraciones de Georgina que han generado muchos comentarios y enfados entre los vecinos.

Incluso ha habido quien que ha retado a Georgina a confesar el motivo real por el que se fue de Jaca…