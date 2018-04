El estreno de Paula Gonu como cantante de reggaetón

Paula Gonu no para de acumular éxitos. La catalana ha alcanzado recientemente la asombrosa cifra de un millón de suscriptores en su canal de YouTube y para celebrarlo ha lanzado su primera canción interpretada por ella misma junto al grupo musical 'Pulse', y cómo no, su canción no podía llamarse de otra manera, 'Persona guapa'.

El lanzamiento de su primera canción se suma a los éxitos conseguidos con la publicación de su libro y con su colaboración con diversas marcas. La realidad es que desde que Paula se hiciera famosa por sus bailes al ritmo de las canciones más pegadizas su popularidad no ha dejado de crecer.

Con la sonrisa que le caracteriza, la influencer se estrena en el mundo musical con un videoclip que ya ha alcanzado más de 1,8 millones de visualizaciones. En el vídeo, Paula se cambia varias veces de ropa y se la ve muy segura en su nuevo papel como cantante de reggaetón y ritmos latinos.