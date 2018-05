Pierde el miedo al olor durante los días de regla con el uso de tampones

TOMA NOTA

Estás en el trabajo y te da la impresión de que todo el mundo nota el olor; o vas en el metro y tienes la sensación de que todos a tu alrededor lo huelen. Sí, te ha venido la regla y sí, el olor de tus genitales cambia en esos días, y no solo el de los genitales: a muchas chicas les pasa que se encuentran con un exceso de sudoración o con un olor de la misma diferente. Pero eso no significa ni que huela mal, huele diferente al resto de los días del ciclo. Y por supuesto, esto no significa que a tu alrededor se percaten. Es como cuando te empiezan a salir los pelillos en las piernas y tú te crees, en un estado casi paranoico, que todo el mundo lo ve cuando nadie se percata.