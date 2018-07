¿A partir de qué edad se puede usar el tampón?

Los tampones están pensados para facilitar la vida de la mujer durante la menstruación, y que pueda realizar sus actividades y rutinas sin tener que estar pendiente, por ejemplo, de si se mueve una compresa o de si se han manchado la ropa interior. Siendo así, cabe pensar que precisamente en chicas jóvenes, que suelen tener muchas actividades diarias, suelen practicar deporte y que incluso en ocasiones necesitan estar menos pendientes de cambiarse una compresa a menudo, el uso de tampón puede llegar a ser toda una ventaja.

De hecho, más que por una cuestión práctica, esta pregunta tiene como origen un falso mito: que el uso de tampones puede provocar que se rompa el himen, y por lo tanto, se “pierda la virginidad”.

Nada más lejos de la realidad. Para empezar, porque la virginidad es un concepto muy relativo, ya que hay muchas primeras veces (primer beso, primera vez que se tiene sexo oral, que te masturban, o incluso diferentes primeras veces con cada nueva relación) y no tiene ningún sentido relacionarlo con el himen. Además, hay chicas a la que se les rompe o rasga el himen por diversos accidentes siendo niñas, y otras que lo conservan incluso después de haber tenido relaciones sexuales con penetración. Y es que, el himen es una membrana de tejido elástico, que además tiene un orificio, que suele estar más o menos en la zona central, y que de hecho, no tiene exactamente la misma forma en todas las mujeres. Es esta estructura la que permite que el uso de tampones no rompa el himen.

La siguiente cuestión a tener en cuenta es que durante las primeras menstruaciones el sangrado suele ser irregular, y quizás no siempre muy abundante. Es por ello que existen diferentes modelos de tampones, con tamaños y absorciones que se adaptan no solo a cada mujer, sino también a los diferentes días de su ciclo.

Otro temor habitual, sobre todo en las primeras veces, es no ser capaz de ponerlo, notarlo, que se salga, etc. Como en todo, es cuestión de práctica. Hoy en día, además de poder consultar tutoriales en Internet, es mucho más fácil sacar el tema en casa, y que una madre o hermana, o incluso una amiga, ayude con consejos prácticos basados en la propia experiencia. Algunos de ellos son buscar una postura que sea cómoda, como por ejemplo, en vez de ponerlo sentada, ponerlo de pie, con una pierna flexionada sobre el WC.

De hecho, aprender a ponerse un tampón es una forma de mejorar el conocimiento de nuestros propios genitales y a habituarse a estar en contacto con ellos, lo cual también supone una ventaja añadida desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la sexualidad.

Igualmente, los tampones hoy en día no son como antes. Si bien hay muchas opciones, como con puntas más o menos redondeadas, con o sin aplicador, lo cierto es que, sobre todo para las primeras veces, utilizar un aplicador, sobre todo de un material que deslice mejor, lo hace más fácil y ayuda a “cogerle el tranquillo”.

Por último, lo que sí debe tenerse en cuenta es que antes de usar un tampón, es necesario tener ciertos conocimientos sobre el mismo. Por ejemplo, que el tampón nunca se debe llevar puesto más de 8 horas, siendo lo más recomendable cambiarlo cada 4 a 8 horas.