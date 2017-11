Traspasar mi plan de pensiones, una opción para el ahorro

El traspaso de un plan de pensiones consiste en la movilización de los derechos consolidados o, dicho de otro modo, de la suma de las aportaciones realizadas al plan junto con los rendimientos obtenidos hasta ese momento, de un plan a otro. La normativa actual en materia de planes de pensiones permite esta posibilidad, aplicable tanto sobre el importe total como de forma parcial. Pero, además, se trata de una posibilidad que nos permitirá ahorrar. No sólo por las bonificaciones, que también, sino por contratar un nuevo plan que se adapte mejor a nuestras circunstancias personales.

A priori no hay desventajas en el traspaso de nuestros planes de pensiones, ya que no afecta en ningún caso a las ventajas fiscales de las que gozan los planes de pensiones. Generalmente no lleva asociado ningún gasto adicional y no esta sujeto a ningún tipo de retención.

Analizando las políticas de inversión y las rentabilidades de los fondos de pensiones, podemos cambiar libremente de entidad, movilizar nuestros ahorros y diversificar nuestras inversiones con el fin de llegar con mayores garantías al momento de nuestra jubilación.