Participa y consigue uno de nuestros momentos LACOSTE

× Bases legales

ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA CORPORACIÓN), con domicilio en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, en colaboración con PRODUCTOS COSMÉTICOS, S.L.U. (PRODUCTOS COSMÉTICOS), con domicilio en Avenida de Bruselas 24, 28108 Alcobendas,(Madrid, quiere promocionar entre sus usuarios los productos de la marca Lacoste. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN organiza el presente concurso, en el que los usuarios de su página web podrán participar de acuerdo con las presentes bases.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN, en su condición de organizador de la promoción, será el único responsable de la organización de la presente promoción, incluyendo la entrega de premios y gestión de datos de ganadores. Sin perjuicio de lo anterior, los proveedores de los productos o servicios entregados como premios serán los exclusivos responsables de las garantías sobre los mismos.

1.- Legitimación para participar.

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español. Será necesario además que el concursante posea DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio.

No podrán participar en la promoción ni por tanto resultar agraciados:

Los empleados de ATRESMEDIA CORPORACIÓN ni de PRODUCTOS COSMÉTICOS. Los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén involucradas en la elaboración de la promoción. Los familiares directos (padres, hermanos o hijos) de las personas incluidas en los puntos 1 y 2. Los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos 1, 2 y 3.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá solicitar al ganador de cada uno de los premios que firme un formulario de aceptación del premio antes de que se le haga entrega del mismo, así como que facilite cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.

2.- Duración.

Concurso válido desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 5 de enero de 2017. Tras esta fecha, no se admitirán más participaciones.

3.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial de la presente acción promocional se extiende al territorio de España.

4.- Gratuidad.

La presente promoción tiene carácter gratuito.

5.- Mecánica.

Se establecen 3 categorías en función de la fragancia preferida del participante:

- “SPARKLING”

- “ELEGANT”

- “NATURAL”

Los participantes deberán:

Acceder al módulo de participación alojado en el microsite http://www.antena3.com/ad/momentoslacoste/ Rellenar el formulario de registro de forma correcta, completando todos los campos que se indican. Subir una foto disfrutando de un momento especial con tus amig@s e indicar, en el campo comentarios, por qué eres de una fragancia u otra (Natural, Elegant, Sparkling) para optar por uno de los tres premios. Antes de enviar el formulario, los participantes deben leer y aceptar las bases legales que aparecen en un enlace en el propio formulario.

No hay límite de participaciones. No obstante, un mismo participante no podrá resultar ganador de más de un premio con el mismo contenido.

En el plazo máximo de 10 días después de la conclusión del concurso, ATRESMEDIA CORPORACIÓN seleccionará a los finalistas de entre los cuales PRODUCTOS COSMÉSTICOS seleccionará el ganador de cada premio detallado en el apartado “Premios” de las presentes bases (y 5 suplentes para cada uno), todo ello en función de la originalidad de su/s material/es de participación.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con los ganadores vía mail para que confirmen la aceptación del premio. Tendrán un plazo de 24 horas desde el envío de la comunicación para aceptarlo. Si no contestan en este tiempo, se trasladará el premio al siguiente ganador (suplente). En caso de no conseguir un ganador entre los suplentes, el premio quedará desierto.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN podrá publicar las fotografías de finalistas y ganadores en su página web, desde donde serían accesibles para los usuarios de Internet.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS: Las fotografías deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) En ningún caso podrán aparecer en las fotografías menores de edad.

b) El usuario participante deberá ser el legítimo titular de los derechos de la fotografía enviada así como contar con la autorización necesaria de las personas que intervengan/aparezcan en la misma.

c) Las fotografías deberán respetar, a juicio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, la moral y las buenas costumbres para lo cual deberán pasar un proceso de aprobación por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN. En particular, pero no limitado a, las fotografías deberán respetar en todo momento la imagen y reputación de la marca Lacoste. La compañía se reserva el derecho discrecional de aprobar o no el material subido según el criterio de asociación a la promoción.

d) En las fotografías no podrán incluirse, mostrarse ni mencionarse (directa o indirectamente) marcas ni cualesquiera otros signos distintivos diferentes al de Lacoste.

e) En el caso de que ATRESMEDIA CORPORACIÓN no aprobara una fotografía, el usuario podrá volver a subir una fotografía distinta que cumpla con los requisitos previstos en las presentes bases. Dicho material deberá ser objeto del mismo proceso de aprobación que el anterior.

f) Las fotografías no podrán superar los 2 Mb de peso, los formatos admitidos son: jpg .jpeg .gif .png

g) Las imágenes que se suban por los usuarios no deberán infringir los derechos de los menores, ni los derechos de terceros, ni tampoco la moral, la Ley, ni las buenas costumbres, pudiendo, en caso contrario, ser retiradas de forma inmediata por ATRESMEDIA CORPORACIÓN, sin necesidad de previo aviso.

En particular, los participantes garantizan, ya desde ahora, que disponen de la legitimidad y autorización expresa necesaria y suficiente para subir y comunicar públicamente la imagen de todas aquellas personas que aparecen en las imágenes con las que han participado en la presente acción promocional.

La referida autorización comprende el uso y la comunicación pública de todas y cada una de las imágenes subidas por los participantes en el marco de la presente acción promocional, en cualquier material o soporte en dónde se comunique la existencia de la presente acción promocional y sus resultados.

En caso de que exista cualquier denuncia de un tercero que suponga un indicio de que no se dispone de la referida legitimidad o autorización, ATRESMEDIA CORPORACIÓN estará facultado para suprimir de inmediato el contenido denunciado, sin necesidad de preaviso alguno; y tomar aquellas medidas legales que, en su caso, se consideren procedentes.

6.- Premios.

Cada concursante participará en la categoría correspondiente a la fragancia por la que participa.

A continuación se describe el premio correspondiente a cada categoría:

Ganador Plan “SPARKLING”: (1) ganadora + (1) amiga elegida por la propia ganadora, podrán asistir como público a un concierto en Madrid y conocer al grupo, previo al concierto, podrán disfrutar de planes tales como manicura con la profesional Luz Belenguer y sesión de nutrición holística y cata de zumos y batidos con una experta en nutrición. No se incluyen traslados a la ciudad donde se ofrecerán los planes especificados. Sí que habrá traslado al concierto desde el local, ubicado en Madrid, en el que se ofrezcan los planes (Fechas por confirmar).

Ganador Plan “ELEGANT”: (1) ganadora + (1) amiga elegida por la propia ganadora, podrán asistir como público a la premiere de una película, organizada por Atresmedia en Madrid (la elección de la premiere y fechas dependerá de Atresmedia) Previo a la premiere, el premio incluirá peinado y maquillaje en un local estético profesional. No se incluyen traslados a la ciudad donde se ofrecerán los planes especificados, ni tampoco traslados a los lugares donde se llevará a cabo los planes. (Fechas por confirmar).

Ganador Plan “NATURAL”: (1) ganadora + (1) amiga elegida por la propia ganadora, podrán disfrutar en el centro estético The Calm Beauty, situado en Madrid y acompañadas por una de las influencer que colaboran con la promoción, de un masaje para cada una, tanto para la ganadora como para su acompañante (masaje AyurVeda Hindú) y sesión de manicura. No se incluyen traslados a la ciudad donde se ofrecerán los planes especificados, ni tampoco traslados a los lugares donde se llevará a cabo los planes. (Fechas por confirmar).

ATRESMEDIA CORPORACIÓN y/o PRODUCTOS COSMÉTICOS se reservan el derecho a cambiar el carácter de los premios en caso de que no sea posible, por motivos ajenos a las mismas, la entrega de los premios especificados en las presentes bases. En este caso, ATRESMEDIA CORPORACIÓN y/o PRODUCTOS COSMÉTICOS se comprometen a que los premios sean de iguales características a las de los premios anunciados y/o a que su valor económico sea igual o mayor al de los premios anunciados.

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias cuyo valor supere los 300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención. En consecuencia, el Premio obtenido quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales que les correspondan. Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones pertinentes, a fin y a efecto de que el ganador pueda integrar en su base imponible el valor del premio más el ingreso a cuenta; sin que ATRESMEDIA CORPORACIÓN asuma la cuota resultante de la auto-liquidación a practicar en dicha declaración anual. Las repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la fiscalidad del agraciado, serán por cuenta de éste, por lo que ATRESMEDIA CORPORACIÓN quedará relevada de cualquier responsabilidad.

Los premios son personales e intransferibles.

El ganador deberá aceptar el premio expresamente mediante la firma de un recibí.

Los premios no incluyen otros conceptos no detallados en las presentes bases, que correrán por cuenta exclusiva del ganador.

Las fotografías de los premios que pudieran publicarse en la página web de ATRESMEDIA CORPORACIÓN son meramente orientativas, por lo que pueden producirse variaciones en cuanto a características accesorias de los mismos.

Las empresas organizadoras de los viajes y otros servicios entregados como premio son las exclusivas responsables de la organización y prestación de los mismos, quedando por tanto ATRESMEDIA CORPORACIÓN y/o PRODUCTOS COSMÉTICOS exoneradas de cualquier responsabilidad derivada de su organización y desarrollo.

El ganador tiene derecho a renunciar al premio, sin embargo no podrá, en ningún caso, canjearlo por otro distinto.

7.- Entrega de los premios.

Una vez seleccionados los ganadores, ATRESMEDIA CORPORACIÓN contactará con los mismos de forma directa, y les comunicará los siguientes pasos. En el supuesto que no se pueda contactar con las personas preseleccionadas o que por algún motivo imputable a las mismas, no se les pueda hacer entrega del premio, en el plazo de 24 horas, a partir de la primera comunicación, el ganador quedará excluido de la candidatura.

8.- Detección de participación fraudulenta.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el participante resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio.

9.- Derechos sobre los materiales remitidos

Al participar en el presente concurso, los participantes consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, de su imagen, nombre, comentarios y fotografías remitidos al concurso, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo para la participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa.

10.- Datos personales

Los datos personales facilitados para participar en el concurso quedarán recogidos en un fichero, cuya finalidad es gestionar el material recibido para la publicación y/o emisión en los diferentes medios de ATRESMEDIA. Los datos personales de los ganadores quedarán recogidos en un fichero, cuya finalidad es la gestión de los premios, el responsable de ambos ficheros es ATRESMEDIA CORPORACIÓN. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en la Avda. Isla Graciosa, 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

11.- Aceptación de las bases

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento en la página web http://www.antena3.com/ad/momentoslacoste/

Los concursantes aceptan asimismo el criterio de ATRESMEDIA CORPORACIÓN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso en el que participan. A estos efectos, ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva, hasta donde le permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio.

ATRESMEDIA CORPORACIÓN se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.