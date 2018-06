Soraya Arnelas: “Con mi hija y en mi casa se educa en valores”

“No sé lo que hacen los demás, pero yo sé lo que hago con mi hija y en mi casa se educa con valores”. Unos valores, tal como destaca la cantante Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 1982), heredados: “estoy muy orgullosa de la educación que me dieron mis padres por tanto estoy siguiendo las costumbres que me dieron en casa”.

Con una hija pequeña de poco más de un año, la artista nos habla de una de las puertas personales más relevantes. “El centro neurálgico de todo en la vida es la educación” afirma Arnelas.

EL HOGAR, MOTOR PARA LA EDUCACIÓN

“Todo parte de lo que se crea en casa. De esas explicaciones de padre a hijo. De las historias que contamos a nuestros hijos (…) El hecho de compartir, de pasar momentos con los mayores, de respetarnos… Uno lo vive en casa y lo enseña en casa.”

Y es que, continúa Arnelas, la educación también es ‘piel’ y vivencias. “Solamente mirando fotos te das cuenta de la educación de un niño, de una familia. En casa, probablemente el 80% de las fotos que tenemos están en el campo, alrededor de una mesa…”

¿CÓMO ERA SORAYA ARNELAS EN CLASE?

“Yo era un poco marisabidilla. De las que me ponía en primera fila. Me gustaba escuchar”. Valores que ha heredado su pequeña, “era una niña -como mi hija- que me gustaba aprender. Tenía necesidad de aprender. Jugábamos a ser caballos. Animales y corríamos… Nos gustaba ser libres como los animales”.

MEJOR FORMACIÓN ARTÍSTICA UN DEBER EN EL SISTEMA EDUCATIVO

“Me hubiera gustado que quizás me impartieran menos sobre la rama de ciencias y que me hubieran apoyado un poco más en lo artístico.” Y es que la música no solo vehicula arte sino conocimientos. “A través de las canciones se han contado muchas historias, se han mandado muchos mensajes y sobre todo se ha reclamado muchas cosas. La música siempre ha sido un estandarte educacional.”

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE LA TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN?

Soraya deja una pregunta a valorar por los espectadores en el segundo debate de Futuros de Banco Sabadell moderado por Marta Fernández y en el que debatirán David Calle, Toni Nadal, Cristina Garmendia, Gustavo de Elorza, Gina Tost e intervendrá Rafa Nadal: “Está claro que la tecnología es algo cotidiano. En nuestro día a día, en la educación, pero… ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el límite a la tecnología?”. No te pierdas la respuesta el jueves 14 de junio, en directo en antena3.com/futuros