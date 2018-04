“Hay que saber dar un paso atrás” por Frank Blanco

“¿Qué si se vive mejor solo o acompañado? Hombre, depende del momento del día e incluso del momento de la vida” responde entre risas Frank Blanco. Nos citamos con él en el restaurante al que acude todos los domingos con su familia, y en el que consigue sentirse como en casa. El presentador que asalta las nuestras todas las tardes desde laSexta habla así sobre convivencia como parte del proyecto ‘Futuros’ de Sabadell, una iniciativa que nos invitará a reflexionar sobre los tiempos en los que vivimos.

¿La convivencia es una rutina? ¿Cómo nos beneficia a nivel personal vivir juntos? Esta son algunas de las preguntas que tendrán que responder el director de cine Nacho Vigalondo y la actriz Aitana Sánchez Gijón, así como numerosos expertos, el próximo 3 de mayo, en un debate en directo moderado por la periodista Marta Fernández, y que se podrá seguir en directo en antena3.com/Futuros.

Con dos libros sobre su experiencia como padre (uno como “primerizo” y otro como padre de dos hijos), hemos invitado a Frank Blanco a formar parte de este profundo chequeo a nuestra manera de relacionarnos. “Lo que hago para que convivir conmigo sea fácil es ceder. Hay que saber dar un paso atrás. Y no es una derrota, no has perdido ningún partido”, dice, compartiendo con nosotros una de sus claves para la convivencia.

La otra es “el tiempo de calidad”. Sus muchas facetas profesionales ajustan al máximo los ratos que pasa con los suyos. “Cuando estoy con mis hijos, solo estoy con ellos”, dice, haciendo una clara referencia a la atención “24/7” que nos demandan las redes sociales y las nuevas tecnologías, y que interfieren directamente en nuestra manera de relacionarnos

¿Estamos hechos para convivir? Para el presentador es un claro “sí”, siempre que no olvidemos que los grupos sociales están formados por individuos. “No debemos perder nuestro espacio. Si uno tiene la necesidad de encontrarse consigo mismo es muy sano. Si estás en tu mejor versión, más feliz podrás hacer a tu pareja en esos ratos de calidad”.

Para recuperar las risas con las que empezamos, le pedimos que nos defina a su familia. Rápidamente nos devuelve un “es estupenda” (risas), pero también señala que es “imperfecta y en constante evolución”. Esta evolución, la de todas las familias, es la que se tratará de analizar en el debate ‘Futuros’ el próximo 3 de mayo.

Esta entrevista con Frank Blanco forma parte de una serie documental sobre la convivencia, en la que también hablamos con el presentador Jaime Cantizano, la actriz Elena Furiase y con la influencer Belén Canalejo ‘Balamoda’. Todos los vídeos se pueden encontrar en antena3.com/Futuros.