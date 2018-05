¿Estamos hechos para convivir? Estas son las conclusiones de Jaime Cantizano, Frank Blanco y B a la Moda sobre convivencia y vida en familia

“En la balanza lo que te da el vivir acompañado es mucho mayor que la tranquilidad que te da el vivir solos”. El periodista catalán Frank Blanco lo tiene tan claro como para haber escrito dos libros (‘Cómo ser padre primerizo y no morir en el intento’ y ‘Padre con un par: ¿Cómo sobrevivir al segundo hijo?’) sobre su familia y la experiencia paternal.

Pero la soledad es una constante en una sociedad que tiende al envejecimiento. Para Belén Canalejo hay que saber diferenciar. “Está una soledad física que es la que puedes necesitar en el transcurso de tu día y luego está una soledad que es más abrumadora, que es que te sientes solo en el mundo”.

Jaime Cantizano valora el tiempo y el “aire” de cada persona: “respeto mucho los espacios y también los tiempos para que una persona se quede sola” –ha afirmado el jerezano-. Para Cantizano esta evolución social ha forzado a que “estamos dispuestos a ceder menos en todo y parece ser que tenemos menos capacidad para soportar al otro o a la otra”.

¿SANGRE VS VÍNCULO?

B a la Moda valora a su familia “como lo más importante que nos brinda la vida. Es ese núcleo de personas con un nexo de sangre generalmente”. Frank Blanco, por su parte amplía el círculo, “hay gente que no es de tu sangre que puede ser tu familia y lo que más me ha entristecido es que al revés también”.

TECNOLOGÍA VS CERCANÍA

En este punto encontramos dos modelos contrapuestos. Para Blanco, “la tecnología está afectando negativamente a la convivencia. No es que la afecte de algún modo es que la está afectando negativamente y tenemos que luchar contra eso”. Por su parte Canalejo, influencer y reconocida experta en contenidos digitales, ha encontrado en sus followers una segunda familia “que también tiene muchísimo peso en mi vida. Que está formada por miles de personas que muchas veces no conozco pero ya empiezo a conocer sus maneras, sus formas… lo más importante es que me llega su cariño”.

CALIDAD VS CANTIDAD

“El tiempo de calidad es la clave” –destaca Frank-. “Si estoy haciendo esto, estoy haciendo esto y me centro en esto”. El enfoque afectivo de la familia es sumamente relevante y luego puede tener consecuencias en la adolescencia. “Me preocupa que hay muchos niños que no pasan tiempo con su familia y luego desde pequeños acarrean una serie de problemas desde muy pequeños que me da muchísima pena” –precisa Canalejo-.

INFLUENCIA VS RESPONSABILIDAD

¿Y cómo es vivir en una familia con un famoso? Frank resta importancia; “que porque haya una serie de cientos de miles de espectadores viéndome en televisión van a cambiar su pensamiento porque yo he dicho nosequé… La gente es mucho más inteligente”.

Por su parte, Cantizano aduce a la responsabilidad social implícita que en algún momento puede acarrear el ser un personaje conocido. “Con nuestras decisiones que luego aparecen reflejadas y que la gente conoce ya estamos dando algún tipo de ejemplo y tenemos una enorme responsabilidad”.

